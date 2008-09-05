Янукович подарил «5 каналу» Библию

Янукович подарил «5 каналу» эксклюзивную Библию и сделал неуклюжий комплимент

Сегодня утром лидер Партии регионов Виктор Янукович приехал на «5 канал», чтобы поздравить журналистов канала с 5-летием. Он подарил коллективу канала эксклюзивное издание «Острожской библии».

Как сообщает пресс-служба ПР, Виктор Янукович дал интервью «5 каналу», которое выйдет в эфир сегодня.

«Когда «5 канал» так гостеприимно встречает лидера оппозиции, мы кое-кого удивим в этой стране, – отметил лидер Партии регионов, приветствуя коллектив редакции. – Будем вместе идти, шаг за шагом к демократии и перестройке демократической страны».

Виктор Янукович отметил, что в последнее время «5 канал» изменил свое лицо. «Канал не является заангажированным и передает объективную информацию», – сказал лидер Партии регионов.

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