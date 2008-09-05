У Тимошенко думают, что Ющенко запутался в цифрах, а инфляция - не 34%

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что, говоря о 34% инфляции в годовом исчислении, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал индекс дефлятора.

Как передает корреспондент, об этом сегодня министр заявил журналистам.

«Это просто-напросто индекс-дефлятор, который больше связан с ценами, связанными с производственными возможностями. Это показатель другого рода, который к потребительской системе имеет опосредованное отношение», - подчеркнул министр.

При этом Б.ДАНИЛИШИН отметил недопустимость каких-либо провокационных заявлений относительно инфляции, а также нагнетания инфляционных ожиданий.

Напомним, 3 сентября во время брифинга, говоря о политике правительства, Президент В.ЮЩЕНКО заявил: “Последствия, убежден, ощутил на себе каждый украинец - это самая высокая в регионе, в Европе инфляция. В годовом исчислении она сегодня составляет 34%”.