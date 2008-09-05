В НУ-НС узнали, что добро "Далласу" давал вице-премьер из БЮТ

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” расценивают заявления представителей БЮТ о возможном освобождении тех министров, которые бойкотируют заседания правительства, как нарушение коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

«Это является свидетельством того, насколько цинично нарушается наше коалиционное соглашение. Мы еще раз призываем БЮТ на протяжении ближайших дней вернуться в формат работы коалиции», - сказал он.

А.ПАРУБИЙ также сообщил, что сегодня утром лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО встречался с лидером БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО. Во время встречи, по словам депутата, были в очередной раз озвучены два требования НУ-НС относительно возобновления работы коалиции – принятие заявления относительно событий в Грузии и отзыв пакета антиконституционных законов.

Комментируя сегодняшнее перенесение рассмотрения вопроса о заслушивании в ВР информации министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО относительно пребывания иностранных кораблей в Украине, А.ПАРУБИЙ отметил, что это связано с тем, что подпись под документом о заходе кораблей ставили не упомянутые министры, а один из вице-премьер-министров, представитель БЮТ.

Отвечая на вопрос УНИАН, кто именно из вице-премьер-министров ставил эту подпись, А.ПАРУБИЙ отметил, что официальной информации не имеет, но, по определенным слухам, это был первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министры, назначенные по квоте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в связи с совещанием с Президентом не пришли на первую часть заседания правительства. Позже они явились в Кабмин, но вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявил, что министры-нашеукраинцы считают нецелесообразным участие в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.

Сегодня, 5 сентября, заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил журналистам, что он не исключает, что Блок Юлии Тимошенко может инициировать вопрос об освобождении некоторых министров, если они и в дальнейшем будут бойкотировать заседание правительства.

«Относительно того будет ли поставлен вопрос об освобождении министров по таким причинам, как ультиматумы премьер-министру, уход с заседаний правительства, то если такие действия членами правительства будут продолжаться, то по этим мотивам мы, возможно, рассмотрим вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания таких членов правительства на своих должностях», - сказал А.ПОРТНОВ.

При этом он отметил, что не может быть и речи об освобождении этих министров по каким-либо другим причинам. «Наша политическая сила не будет голосовать за отставку министров коалиционного правительства, пока существует коалиция», - сказал он.

А.ПОРТНОВ также отметил, что БЮТ сейчас продолжает проведение переговоров относительно сохранения коалиции.

Также сегодня Верховная Рада перенесла заслушивание информации министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО относительно временного пребывания иностранных кораблей в Украине. Это решение поддержали 288 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали в основном члены фракций БЮТ и Партии регионов.