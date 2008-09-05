Фракция Блока Литвина в знак протеста ушла из сессионного зала ВР

Фракция Блока Литвина в знак протеста покинула сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, этот протест связан с тем, что парламент отказался сегодня рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно увеличения финансирования расходов аграрной отрасли).

Фракции Партии регионов и БЮТ не поддержали рассмотрение данного вопроса по измененной процедуре, то есть без рассмотрения в профильном комитете ВР.

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН заявил, что фракции Партии регионов и БЮТ не хотят принимать данный законопроект, поскольку их представители желают за бесценок скупить урожай зерна нынешнего года. «Зернотрейдеры, которые сидят в этих самых больших фракциях, хотят забрать зерно за бесценок, а затем будут принимать решения по селу», - отметил В.ЛИТВИН.

Как известно, уже второй день в сессионном зале парламента отсутствует фракция НУ-НС, за исключением депутатов из группы «Народная самооборона».