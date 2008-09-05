В Киеве началась встреча Тимошенко и Чейни

В Киеве началась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и вице-президента США Ричарда ЧЕЙНИ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Р.ЧЕЙНИ происходит в формате “с глазу на глаз”.

Согласно программе, встреча продлится 20 минут.

После встречи “с глазу на глаз” состоятся переговоры американской и украинской делегаций в расширенном составе.