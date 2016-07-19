Савченко заявила о необходимости внести изменения в закон о "дне в СИЗО за два"

Как сообщила пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом Савченко заявила после посещения Бахмутской колонии в Донецкой области.

«Несмотря на то, что сегодня в Украине продолжается война, в СИЗО и судах, под следствием находятся сотни участников АТО. Работа в отношении этих дел затягивается по разным причинам, и получается, что сотни наших защитников просто таскают по судам. Такого нельзя допускать во время войны», – подчеркнула депутат.

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По убеждению Савченко, необходимо менять законодательство, в частности, вносить поправки в Закон Украины «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», который вступил в силу 24 декабря 2015 года. Этот закон, как она неоднократно заявляла, заставляет лучше работать следственные органы, чтобы избежать типичной ситуации, когда постсоветская судебная система делает из нормальных людей преступников.

«Во-вторых, следует внести правки в зарегистрированный законопроект №4884, который касается, в том числе, амнистии участников АТО. А для этого нужно собрать максимум информации, и четко и прозрачно прописать изменения в эти законы», – отметила депутат.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс по усовершенствованию порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в «закон Савченко». В ГПУ считают, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

30 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД и Минюст разработали предложения по корректировке «закона Савченко» в части амнистии рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления.