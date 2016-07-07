Депутаты одобрили амнистию для участников АТО в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 325 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, на несовершеннолетних и женщин, а также на мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, на инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста.

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В пояснительной записке сказано, что основными критериями для применения амнистии является незначительная общественная опасность деяний, которые совершило лицо, отбывающее наказание; объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающие опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания; значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу данного закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

Амнистия не применяется к лицам, осужденным за преступления против основ национальной безопасности Украины, после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания, которые вновь совершили умышленное преступление; ранее освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно и вновь совершивших умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; освобожденных судом от отбывания наказания с испытательным сроком и до окончания определенного судом испытательного срока вновь совершивших умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; имеющих детей, которым не исполнилось 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, и совершивших преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих детей; осужденных за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц.

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Кроме того, не попадают под амнистию те, кто совершили преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления).

Вопрос о применении амнистии суд решает по инициативе прокурора, органа или учреждения исполнения наказаний, а также по инициативе обвиняемого (подсудимого) или осужденного, их защитников или законных представителей.

Вопрос о применении амнистии в отношении лиц, осужденных судами иностранных государств и отбывающих наказание на территории Украины, решают соответствующие суды Украины с соблюдением требований международных договоров Украины.

Применение амнистии не допускается, если обвиняемый (подсудимый) или осужденный возражает против этого.

Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления до дня вступления в силу включительно, и не распространяется на лиц, совершивших длящиеся или продолжающиеся преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит выполнению в течение трех месяцев.