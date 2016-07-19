Минобороны: Украина предложила черноморским странам НАТО усилить сотрудничество

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Долгов заявил на международной конференции «Саммит НАТО в Варшаве - результаты для Украины».

Читайте такжеУкраина предлагает НАТО использовать самолеты "Руслан" и "Мрия" для перевозки войск и грузов - Минобороны

Заместитель министра отметил, что стратегия НАТО в отношении региона Черного моря определяется тем, чтобы противодействовать попыткам России максимально закрыть акваторию моря для деятельности других стран.

«То есть, надо расширить рамки. Для этого надо выстраивать новые принципы сотрудничества», - сказал Долгов, отметив, что все известные меры доверия и безопасности, которые были достигнуты по отношению к Черному морю, перестали существовать после агрессии России против Украины.

«Надо все начинать сначала, и хочу отдать должное коллегам из Министерства иностранных дел Украины - такие базовые документы и предложения уже разработаны и уже прорабатываются экспертами из черноморских стран-партнеров, и в первую очередь из стран-членов НАТО», - сказал Долгов.