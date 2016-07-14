"Фундаментальные разногласия с РФ": Украина и союзники обсудили итоги заседания Совета НАТО-Россия

Об этом говорится в сообщении представительства Украины в НАТО, распространенном в Брюсселе.

«Божок и Вершбоу обсудили актуальные вопросы повестки дня взаимодействия Украины с НАТО, итоги Варшавского саммита Альянса и результаты дискуссии по украинскому вопросу во время последнего заседания Совета НАТО - Россия. Вершбоу отметил, что по результатам последнего заседания Совета НАТО - Россия у сторон остаются фундаментальные разногласия по украинскому вопросу», - отмечается в сообщении.

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В представительстве подчеркнули, что союзники подтвердили свою «последовательную и решительную поддержку Украины в тяжелые времена борьбы с российской агрессией и в более широком контексте на пути укрепления обороноспособности и проведения реформ в соответствии с евроатлантическими стандартами».

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина была первым вопросом повестки дня заседания Совета НАТО - Россия, которое состоялось 13 июля в Брюсселе на уровне послов.