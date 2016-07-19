Порошенко и депутаты Европарламента выступают за активизацию усилий по противодействию российской пропаганде

Как отмечают в пресс-службе, в ходе встречи было особенно отмечена необходимость активизации совместных усилий по противодействию российской пропаганде как в Украине, так и в Европейском Союзе.

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«Сейчас моя страна переживает одни из самых сложных времен в своей истории, но мы верим, что вместе сможем остановить агрессора и освободить украинские территории, провести реформы и имплементировать Соглашение об ассоциации», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Напомним, президент Петр Порошенко во время встречи с делегацией Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) во главе с Хансом Ван Бааленом и Петрасом Ауштрявичусом подчеркнул необходимость координации действий для деоккупации Крыма.