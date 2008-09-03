Тимошенко: правительство работало, работает и будет работать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство нормально работало, работает и будет работать дальше. Об этом она заявила сегодня в своем телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “правительство нормально работало, работает и, я убеждена, будет работать дальше, объединяя вокруг себя все силы политикума, объединяя всех здравых политиков”.

Премьер при этом сообщила о достижениях возглавляемого ею правительства. В частности, “мы за последние 8 месяцев держим один из наивысших показателей экономического роста среди других стран. Я хочу сообщить вам, что мы собрали вдвое больший урожай зерновых, чем в прошлом году, и побили все рекорды урожая зерновых даже во времена Советского Союза, и вернули себе славу житницы мира”.

За счет борьбы с коррупцией и теневыми схемами правительство дополнительно получило в бюджет более 32 млрд. грн., а это значительная часть бюджета Украины, для того, чтобы отдать эти деньги людям, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “мы построили в Украине первую транзитную магистраль Харьков - Днепропетровск по европейским стандартам, и начали создавать Украине хороший имидж транзитного государства. Кроме того, мы остановили и уже последние два месяца довели до нуля ту инфляцию, которую нам оставили в наследство на рекордном уровне, - 17% годовых в прошлом году”.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, “я могу гордиться как руководитель правительства тем, что мы в этом году на 4 млн. тонн увеличим добычу угля в Украине, в то время, когда в прошлом году он на 5 млн. стал меньшим. И мы хотим сделать все, чтобы повернуть тот уровень добычи угля, которая была в начале 90-х годов, а это действительно серьезные рекорды”.

Премьер напомнила, что вдвое поднята стипендия студентам, увеличены заработные платы и пенсии. “Шести миллионам людей, вопреки колоссальному противодействию Президента, возвращен первый транш сбережений - 1 тыс. грн.”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что демократическим правительством сделано значительно больше, “чем я перечислила, несмотря на то, что каждая наша инициатива, каждый наш проект проходил через такое безумное сопротивление со стороны главы государства и его окружения, что приходилось каждый день буквально пробивать бетонные стены и преодолевать барьеры”.

В конце Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что политикум уже замучил страну досрочными выборами. “Нужно работать, а не каждый раз бросать страну в кризисы. И я хочу, чтобы вы все знали, что вы можете на меня положиться, что все принципы и идеалы, которые были ясно заявлены во время нашей революции, и которые независимо от цвета флагов партий воспринимаются всей страной, они будут продолжены и доведены до логичного завершения. Я с вами, как всегда. И я думаю, что у нас с вами все получится, несмотря на все проблемы и все неурядицы. Будьте в этом уверены”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.