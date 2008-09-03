Премьер в ближайшее время предложит конституционные изменения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что до следующих президентских выборов в Украине будут приняты изменения к Конституции.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в кандидаты в Президенты на президентских выборах в 2010 году.

«Я думаю, что к президентским выборам обязательно произойдут изменения в Конституцию, которые дадут стране сильную парламентскую форму правления. И я верю в то, что только такая демократия может зародить в Украине стабильность, прогнозируемость, единство и самое главное - абсолютное отсутствие кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время в телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине премьер сообщила, что в ближайшее время намерена предложить «абсолютно продуманные и необходимые для Украины конституционные изменения».

«Я верю в то, что новые изменения в Конституцию консолидируют парламент, все здоровые силы. Я думаю, что политикум замучил Украину досрочными выборами. Нужно работать, а не каждый раз бросать страну в кризис», - заявила премьер.