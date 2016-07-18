Парубий: кнопкодавства в парламенте почти нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, гораздо большей проблемой является непосещаемость народными депутатами пленарных заседаний.

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"Кнопкодавства в парламенте почти нет. Это единичные случаи, которые за несколько месяцев было зафиксированы 4 или 5 раз. Поэтому главная проблема этого парламента - это непосещаемость депутатов", - сказал председатель ВР.

При этом председатель ВР пообещал сделать все, чтобы обеспечить посещаемость депутатами заседаний парламента.

Кроме того, говоря о системе для голосования с сенсорной кнопкой, Парубий сообщил, что получил от аппарата ВР ответ, что эта система не сертифицирована, а следовательно не гарантирует надежную работу.

Также председатель ВР добавил, что всегда готов ставить на переголосование вопрос, если кто-либо из депутатов заявит о факте неперсонального голосования, который он заметил.

"За три месяца своего председательства каждый раз, когда ко мне подходит кто-либо из депутатов и говорит о факте неперсонального голосования, в тот же миг я ставил на переголосование, даже программу правительства", - отметил спикер.