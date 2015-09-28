Порошенко рекомендует Гройсману сменить систему голосования в Раде для предотвращения "кнопкодавства"

Об этом говорится в его ответе на петицию граждан о введении системы для голосования с отпечатком пальца, передает "Украинская правда".

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"Как гарант соблюдения Конституции Украины я поддерживаю необходимость безотлагательного решения затронутой в электронной петиции проблемы обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", – заверил Петр Порошенко.

При этом он заявил, внедрение именно электронной системы с отпечатком пальцев "связано с необходимостью решения ряда вопросов юридического, материально-технического, финансового характера".

Порошенко добавил, что есть и другие пути обеспечения персонального голосования и напомнил, что сейчас в Раде находится ряд законопроектов об уголовной ответственности за кнопкодавство, штрафы, а также об обязательном применении сенсорной клавиши во время голосования.

В письме Владимиру Гройсману он попросил его изучить возможность внедрения системы голосования с помощью отпечатков пальцев, создать рабочую группу с участием Минфина, Госспецсвязи, Национальной академии наук и других ведомств.

Также он попросил спикера провести слушания на эту тему и пригласить на них автора петиции Алексея Кондратьева.