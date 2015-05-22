Чорновол считает, что ей можно кнопкодавить

Об этом она сказала в комментарии каналу 112 Украина.

"Я, например, вчера кнопкодавила за закон про электромобили. Почему - потому что я была чрезвычайно заинтересована, чтобы он прошел, потому что считаю, что это в интересах государства", - сказала депутат.

По ее мнению, кнопкодавство позволяет избегать манипуляций Радой, когда важные законопроекты ставятся на дни, в которые собирается мало парламентариев.

Читайте такжеТатьяну Чорновол поймали на "кнопкодавстве" в Раде (видео)"Поэтому я не считаю, что кнопкодавство - это самая большая проблема Верховной Рады. Считаю, что больше надо поднимать вопрос о лоббистских законопроектах, о манипуляции через прохождения через комитеты, опять таки, вынесения на голосование, а это не то, что как-то негативно влияет, понимаете? Поэтому я не понимаю этой истерии, поэтому даже сделала это демонстративно", - сказала Чорновол.

Примечательно, что четыре месяца назад Чорновол заявляла о бессодержательности отмены пошлин на электромобили, поскольку таковых в Украине просто нет.