Чорновол считает, что ей можно кнопкодавить
Депутат Верховной Рады от "Народного Фронта" Татьяна Чорновол объяснила, почему проголосовала за коллегу во время рассмотрения проекта закона об освобождении электромобилей от ввозной пошлины.
Об этом она сказала в комментарии каналу 112 Украина.
"Я, например, вчера кнопкодавила за закон про электромобили. Почему - потому что я была чрезвычайно заинтересована, чтобы он прошел, потому что считаю, что это в интересах государства", - сказала депутат.
По ее мнению, кнопкодавство позволяет избегать манипуляций Радой, когда важные законопроекты ставятся на дни, в которые собирается мало парламентариев.
Читайте такжеТатьяну Чорновол поймали на "кнопкодавстве" в Раде (видео)"Поэтому я не считаю, что кнопкодавство - это самая большая проблема Верховной Рады. Считаю, что больше надо поднимать вопрос о лоббистских законопроектах, о манипуляции через прохождения через комитеты, опять таки, вынесения на голосование, а это не то, что как-то негативно влияет, понимаете? Поэтому я не понимаю этой истерии, поэтому даже сделала это демонстративно", - сказала Чорновол.
Примечательно, что четыре месяца назад Чорновол заявляла о бессодержательности отмены пошлин на электромобили, поскольку таковых в Украине просто нет.