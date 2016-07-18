Результаты довыборов в Раду: ЦИК обработал более 30% протоколов (инфографика)
ЦИК обработал 34.76% протоколов по состоянию на 07:25 на промежуточных выборах в Раду в семи округах.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК.
В округе №23 Волынской области лидирует Ирина Констанкевич - она набрала 50.62% голосов после обработки 47.69% протоколов.
В округе №27 Днепропетровской области лидирует волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова. У нее после обработки 82.55% протоколов 44.49% голосов.
В Ивано-Франковской области в округе №85 обработано 36.74% протоколов. Там "УКРОПовец" Виктор Шевченко набирает 20.68% голосов.
В округе №114 Луганской области лидирует Сергей Шахов от "Нашего Края": у него 45.41% голосов после обработки 5.26%.
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В Полтавской области в округе № 151 обработали 21.75% протоколов. Пока что здесь в лидерах самовыдвиженец Николай Бондар, у него 23.09% голосов избирателей.
В округе №183 Херсонской области обработано 29.90% протоколов. Здесь лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, который набрал 27.42% голосов.
В Черниговской области в округе №206 обработано 31.60% протоколов. Здесь самовыдвиженец Максим Микитась набирает 36.53% голосов избирателей.
Напомним, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).