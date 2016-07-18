Явка на промежуточных выборах в округе №114 в Луганской области составила 63,07% - ЦИК

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Таким образом, общий показатель явки избирателей во всех семи округах составил 35,78%.

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Ранее УНИАН сообщал, что по данным Луганской ОГА, в регионе в округе №114 на промежуточных выборах в Верховную Раду Украиным по состоянию на 20:00 проголосовали 40,92% избирателей.

Напомним, ранее согласно данным ЦИК, явка избирателей на промежуточных выборах составляла 32,94 процента, без учета округа №114.

Вчера состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).