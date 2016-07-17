Нардеп: На Черниговщине для подкупа избирателей потратили несколько миллионов долларов на "пирамиду"

Как передает корреспондент УНИАН, Дубиль утверждает, что в округе 206 в мае-июне было создано "пирамиду" для фальсификации выборов. В частности, ее участники ходили по квартирам, дворам предлагали людям голосовать за определенного кандидата и получить несколько сотен гривен.

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Дубиль подчеркнул, что "пирамида" построена на пользу провластного кандидата и на нее потрачено несколько миллионов долларов.

Кроме того, нардеп сообщил и об использовании админресурса. По его информации, в Рипкинской РГА сотрудники были сегодня на работе и председатели УИК докладывали о ходе голосования.

Доверенное лицо одного кандидата в народные депутаты Виталий Касько также отметил: "Пирамиды" действуют. На каждом участке видим финальную стадию реализации созданной схемы. Явка минимальная, как и ожидалось в июле".

Он добавил, что эти выборы позволят провести в парламент "очередную группу подконтрольных депутатов".

По мнению Каська, власть не сделала никаких выводов из Революции Достоинства.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).