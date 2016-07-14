Парубий подписал постановление Рады о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал во время брифинга.

Спикер подчеркнул значимость переименования Кировограда. “Древнее украинское казацкое поселение не может носить ни имперское, ни советское название. Отныне Кировоград стал Кропивницким”, - сказал Парубий и подписал постановление о переименовании.

Председатель ВР отметил, что с момента подписания постановление вступает в силу.

Спикер парламента также отметил, что сейчас в рамках декоммунизации было переименовано уже 1012 населенных пунктов и районов в Украине. “Сегодня мы переименовали еще 10 согласованных с общинами городов и населенных пунктов”, - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, Верховная Рада переименовала Кировоград в город Кропивницкий.

Марко Кропивницкий – украинский писатель, актер и драматург родом из Кировоградской области, один из основоположников украинского театра.

Ранее Кировоградский городской совет предложила ВР 7 вариантов нового названия города для его переименования в рамках декоммунизации: Елисаветград, Кропивницк, Златополь, Благомир, Ингульск, Козацк и Эксампей.

Справка УНИАН. Кировоград расположен на реке Ингул, административный центр Кировоградской области, центр Кировоградского района. До 1924 года город носил название Елисаветград, в 1924-1934 годах – Зиновьевск, в 1934-1939 годах – Кирово. 10 января 1939 года город переименовали в Кировоград в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, который при жизни никогда в нем не был и никак с ним не связан.