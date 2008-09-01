Яценюк об образовании, рейтингах, иностранных языках и светлом будущем

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в течение десяти-пятнадцати лет украинские учебные заведения попадут в мировые рейтинги.

Как сообщила пресс-служба ВР, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал, поздравляя с началом учебного года профессорско-преподавательский состав и студентов Киевского национального торгово-экономического университета.

Результатом реформирования высшего образования, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, должно стать согласование количества специальностей, которые существуют сегодня, и потребности экономики в этих специальностях, государственный заказ и потребности экономики в этом государственном заказе. По его словам, конкурентоспособность украинской экономики это «не газ, не нефть, не полезные ископаемые», а образованный человек, который способен мыслить и принимать решения.

При этом он отметил, что не видит альтернативы Болонскому процессу, в который вступила Украина. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «учитывая это, мы должны адаптировать те условия Болонского процесса, которые присущи Украине, которые необходимы в украинском учебном процессе, к нам и, таким образом, получить максимум для того, чтобы украинское образование получило ключевую характеристику - качество образования, а ни в каком случае не количество». Он отметил, что именно качество образования является определяющим в построении и в структуре экономики.

Среди образовательных приоритетов А.ЯЦЕНЮК назвал изучение иностранных языков. «Исключительно эти люди смогут быть движущей силой страны, в этом я убежден», - сказал он.

Обращаясь к студентам, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я хорошо помню, как семнадцать лет назад я так же стоял почти в такой же обстановке, такая же было погода, такие же светлые мысли, и я был с такими же надеждами, как и сейчас, на учебу, на образование, на светлое будущее». «И вы, и мы, и наше поколение - мы все дети независимость. Но вы именно то правдивое поколение независимости, от которого будет зависеть построение дальнейшего Украинского государства», - сказал председатель Верховной Рады.