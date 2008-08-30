Грузия вышла из Московского соглашения о прекращении огня

Аппарат госминистра Грузии по вопросам реинтеграции объявил Московское соглашение о прекращении огня и разделении сил от 14 мая 1994 года потерявшим силу. Об этом говорится в заявлении ведомства, направленном в ИА "Новости-Грузия".

Как отмечается, при принятии данного решения грузинская сторона руководствовалась постановлениями парламента Грузии "О миротворческих силах, расположенных на территории Грузии" от 18 июля 2006 года и "Об оккупации территорий Грузии Российской Федерацией", принятом 28 августа 2008 года, а также чрезвычайным распоряжением правительства Грузии от 27 августа 2008 года.

В то же время правительство Грузии подтвердило свою приверженность соглашению из шести пунктов, достигнутому при посредничестве президента Франции Николя Саркози в августе 2008 года, и заявляет, что рассматривает его как единственный действующий документ в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, отмечает Лента.ру.

Накануне Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией из-за признанием последней независимости Абхазии и Южной Осетии.