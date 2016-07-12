Неизвестные обстреляли главу фракции "Батькивщина" в Черноморском горсовете

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, 11 июля в 22:40 в Черноморский отдел полиции поступило сообщение депутата горсовета 1982 года рождения, о том, что в тот же вечер, около 22:30, двое неизвестных несколько раз выстрелили в его сторону.

Нападение произошло возле бара «Мангал» в Черноморске.

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Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов (предварительно из травматического оружия) в его сторону, после чего скрылись на автомобиле Daewoo Lanos.

В результате депутат получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

По некоторым данным, во время покушения Бугайчук был с семьей – женой и ребенком, которые не пострадали.

Также о нападении на Бугайчука сообщил на заседании Верховной Рады нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

По словам Крулько, на Бугайчука напали возле его дома, когда он возвращался с женой домой. По мнению Крулько, что нападение совершено по политическим мотивам.

«Это политическое нападение в связи с его политической позицией - за то, что он борется с коррупцией среди властных структур, которая процветает на месте, за то, что он борется с наркомафией, которая заполонила весь город Черноморск», - заявил Кулько.

По словам депутата, это уже не первое нападение на Бугайчука.

«Так действовала Партия регионов, когда нападала на Василия Бугайчука во время Революции Достоинства, так, к сожалению, и сейчас действует уже новая власть против “Батькивщины”, пытаясь запугать наших депутатов», - подчеркнул Крулько.

Крулько требует от Национальной полиции найти виновных в совершении этого преступления.

Он также потребовал, чтобы Генпрокуратура взяла расследование этого дела под личный контроль.

Крулько призвал парламент сплотиться вокруг того, чтобы «прекратились нападения на оппозиционную партию «Батькивщина» и ее представителей на местах.