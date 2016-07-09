Порошенко четко указал, что вопрос членства Украины в НАТО сейчас не на повестке дня - Столтенберг

Так сегодня в Варшаве на пресс-конференции после заседания Комиссии Украина-НАТО ответил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно "сигналов некоторых союзников" пересмотреть решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины в Альянсе.

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"Для НАТО абсолютно принципиально и важно, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, включая Украину. Решит ли Украина стать членом НАТО или нет, это то, что будут решать Украина и 28, скоро - 29, союзников. Никто больше не имеет права вмешиваться или наложить вето на этот процесс", - заявил он.

По словам генсека, во время заседания Комиссии Украина-НАТО президент Украины Петр Порошенко "четко отметил, что вопрос членства пока не на повестке дня". "Фокус сейчас на том, как Украина может соответствовать стандартам НАТО, как Украина будет выполнять реформы, и как мы можем увеличить совместимость между украинскими силами и силами НАТО. Именно таков фокус Комплексной программы помощи, всего сотрудничества между Украиной и НАТО, как мы можем помочь Украине продвигаться вперед, когда речь идет о модернизации, реформе и соответствии стандартам НАТО. Именно над этим мы работаем сейчас. И это - содержание наших решений, которые мы приняли сегодня", - подчеркнул Столтенберг.

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При этом он заверил, что Альянс будет продолжать оказывать "сильную политическую и практическую поддержку Украины с тем, чтобы она продвигалась вперед". "Потом, позже, мы будем решать вопрос членства", - добавил генсек НАТО.