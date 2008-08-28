Шандра успокоил: взрывы под Лозовой менее опасны, чем под Новобогдановкой
В опасной зоне отключили газ
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА заявил, что пожар и взрывы на складах боеприпасов в городе Лозовая Харьковской области менее опасны, чем те, что происходили на 271-й артиллерийской базе Министерства обороны вблизи села Новобогдановка Запорожской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, руководитель МЧС отметил, что в данное время на арсенале в Лозовой работают 380 спасателей и 81 единица техники МЧС.
Кроме этого, он напомнил, что в опасной зоне отключено газоснабжение.
Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на составах боеприпасов 275-й артиллерийской базы под Новобогдановкой Запорожской области происходили за последние четыре года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 5 человек, ранения разных степеней получили более чем 10.