Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не будет голосовать в ВР за какие законопроекты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в парламенте

«Мы не будем ни за что голосовать, пока не будут приняты решения о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - сказала Тимошенко.

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«Мы требуем немедленного создания специальных групп по рассмотрению обоснованности тарифов, принятия законов, которые ставят на место тарифную политику. Мы ставим условие об индексации пенсий и заработных плат и прекращения уничтожения украинцев коррумпированной грубой силой действующей власти», - подчеркнула лидер «Батькивщины».

Она добавила: «Да, мы не будем ни за что голосовать».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины из разных фракций - участники АТО заявили, что считают преступлением блокирование трибуны парламента в воюющей стране.