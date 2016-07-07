Нардепы-АТОшники считают преступлением блокирование трибуны парламента в воюющей стране - заявление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении народных депутатов, которое обнародовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

“Мы, народные депутаты Украины из разных фракций - участники АТО, считаем, что блокировать работу парламента воюющей страны - это преступление", - говорится в заявлении.

“Так, как наши побратимы держат внешний фронт на востоке, так мы не должны допустить прорыва нашего внутреннего фронта здесь, в Верховной Раде Украины. Парламент должен работать”, - говорится в заявлении.

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Депутаты заявляют: “Мы категорически не приемлем ультиматумов и провокаций, а также попытки сорвать принятие стратегических законов. Все, кто срывает работу парламента под любыми предлогами, сознательно или неосознанно, играют на руку врагу”.

Авторы заявления подчеркивают, что в зоне АТО "впервые за много недель российскими наемниками были применены системы залпового огня “Град”, а в ситуации, когда на фронте происходит обострение, блокирование трибуны является недопустимым.