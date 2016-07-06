Адвокат Онищенко пришла в НАБУ за материалами "газового дела"

Об этом передает "112 Украина".

"Почему-то звучат громкие лозунги о том, что защита Онищенко куда-то убежала, привязывая к этому Андрея Цыганкова, и что сам господин Онищенко скрывается, и что вся эта процедура будет, именно уголовное производство будет остановлено и тормозиться соответствующими действиями защиты. Для чего я здесь? Я сегодня здесь, чтобы развеять эти мифы, и не словом, а делом. А именно: я пришла для того, чтобы сейчас или детектив или, может, директор НАБУ предоставил мне соответствующие материалы уголовного производства, как это предусмотрено действующим законодательством Украины, чтобы специальным способ, как это определено, вручили мне, как защитнику, сообщение о подозрении. Хочу сказать о том, что мы будем сотрудничать со следствием, мы не уклоняемся, не избегаем", - заявила она.

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По ее словам, защита заинтересован в том, чтобы установить истину по делу, обеспечить полное, всестороннее расследование.

"Будем доказывать свою абсолютную непричастность к тому, за что нам наклеили ярлыки, отметив, что мой клиент - это преступник и газовый махинатор. Еще раз отмечу, то, что вчера произошло, и то, что Андрей Цыганков выехал за пределы Украины, - это право адвоката сохранить свою репутацию, адвокатское досье. Да, он действительно осуществляет представительство интересов ряда лиц, так называемых фигурантов по делу Александра Онищенко, но защиту Александра Онищенко я буду осуществлять", - сказала Просянюк.

Она отметила, что об этом проинформированы и НАБУ, и все органы досудебного расследования.

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Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча". Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его место нахождения устанавливается.

Сообщалось, что у всех адвокатов по делу Онищенко провели обыски. В НАБУ заявили, что обыски у адвокатов Онищенко проведены из-за возможной причастность их к "газовой схеме". Адвокаты утверждают, что обыски проходили с грубейшими нарушениями.