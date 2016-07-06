НАБУ заявляет о получении дополнительных доказательствах по "газовому делу Онищенко"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«5 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Киеве и Киевской области по 21-у адресу. Во время обысков были изъяты компьютерная техника, жесткие диски, флеш-накопители, телефоны и документы, которые могут содержать сведения о предмете расследования в уголовном производстве по факту хищения государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча»», - сообщили в пресс-службе бюро.

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В настоящее время детективы анализируют полученную следственную информацию на предмет наличия доказательств, а также принимают меры по привлечению к ответственности подозреваемого в организации преступной схемы Онищенко. Все владельцы изъятого во время обысков имущества проходят в уголовном производстве в качестве свидетелей. Большинство из них сотрудничают со следствием и уже дали показания детективам бюро.

В целом следственные действия проводились в помещениях 11-ти физических и трех юридических лиц, среди которых – руководители частных предприятий, нотариусы, адвокаты.

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«В связи с тем, что к преступной деятельности могут быть причастны специалисты в области права – адвокаты и нотариусы – отмечаем, что наличие свидетельства о ведении адвокатской или нотариальной практики не является основанием для нарушения законодательства и не гарантирует правовую неприкосновенность как депутатам, так и судьям», - подчеркнули в НАБУ.

Досудебное расследование продолжается.

В пресс-службе бюро напомнили, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

«Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является В.Онищенко, которого Верховная Рада Украины 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его местонахождение устанавливается», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Онищенко изучает возможность получить статус политического беженца в Великобритании.