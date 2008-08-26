Огорченная Италия напоминает Путину об обещании его правительства

Италия считает незаконным признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии поскольку это противоречит международному праву.

Как передает агентство “Новости-Грузия”, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ.

"Есть политическая необходимость довести до сведения страны, которую считаем стратегическим партнером Евросоюза, что мы воспринимаем с огорчением решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии", - заявил Ф.ФРАТТИНИ.

Ранее он отмечал, что "принятие Кремлем решения признать независимость республик противоречит общепризнанному принципу международной общественности и Италии, принципу территориальной целостности и независимости Грузии, принципу, на который само же правительство России, обещало не покушаться".