Огорченная Италия напоминает Путину об обещании его правительства
16:52, 26 августа 2008Политика
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Фраттини довел до сведения
|Франко ФРАТТИНИ
Как передает агентство “Новости-Грузия”, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ.
"Есть политическая необходимость довести до сведения страны, которую считаем стратегическим партнером Евросоюза, что мы воспринимаем с огорчением решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии", - заявил Ф.ФРАТТИНИ.
Ранее он отмечал, что "принятие Кремлем решения признать независимость республик противоречит общепризнанному принципу международной общественности и Италии, принципу территориальной целостности и независимости Грузии, принципу, на который само же правительство России, обещало не покушаться".
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