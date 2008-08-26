Медведев закрепил присутствие войск РФ в Южной Осетии и Абхазии

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ закрепил присутствие российских войск в Южной Осетии и Абхазии.

Это предусмотрено указами Д.МЕДВЕДЕВА «О признании Республики Южная Осетия» и «О признании Республики Абхазия».

В частности, глава Российской Федерации в связи с обращением Президента Республики Южная Осетия и Президента Абхазии, поручил Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, осуществление вооруженными силами РФ на территориях этих Республик функций по поддержанию мира.