Подольский райсовет в Киеве тайно готовит внеочередное заседание?

В Блоке Черновецкого заявляют о намерении руководства Подольского района Киева провести завтра внеочередную сессию районного совета, на которой принять решение о приватизации свыше 200 объектов коммунальной собственности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутатов Подольского районного совета Ярослава ГРИГОРЕНКО и Игоря МАРТЫНЕНКО (фракция Блока Леонида Черновецкого).

“26 августа запланировано провести внеочередную сессию Подольской районной в городе Киеве совета, на которой планируется принять свыше 200 имущественных решений, после чего в коммунальной собственности в Подольском районе вообще не останется имущества”, - утверждают авторы заявления.

По словам депутатов, причиной внеочередного заседания стало то, что “руководство Подольского района боится, что депутаты Киевского городского совета могут своим решением забрать у районных советов право предоставлять возможность приватизировать объекты коммунальной собственности из-за большого количества злоупотреблений в этой сфере”.

«Заседание готовится тайно. Его хотят провести именно во вторник, а не в четверг, как это делается по регламенту. Повестку дня большинство районных избранников не получили. Но, по имеющейся информации, в повестку дня будет внесено свыше 200 вопросов о приватизации объектов коммунальной собственности, в том числе помещений подростковых клубов, творческих мастерских и союзов», - говориться в заявлении.

По закону, отмечают депутаты, эти объекты не могут быть приватизированы, поэтому действия инициаторов сессии являются незаконными и наносящими вред городской общине. В связи с этим депутаты обращаются к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, к депутатам Киевского городского совета с призывом противодействовать проведению нелегитимной внеочередной сессии Подольского райсовета и “прекратить произвол руководства района”.