"Немедленно и безоговорочно": В ОБСЕ призвали Россию освободить незаконно задержанных в Крыму украинцев

О принятии в рамках ежегодной сессии ПА ОБСЕ проекта резолюции по поводу нарушений прав человека и основных свобод в Крыму сообщил в Facebook лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В одобренном комитетом проекте резолюции говорится, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает РФ «немедленно и безоговорочно освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, крымских активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, активиста гражданского общества Александра Костенко и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны или заключены в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям de facto властей в оккупированном Крыму».

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Парламентарии государств-членов ОБСЕ в комитете Парламентской ассамблеи поддержали призыв к РФ положить конец всем формам запугивания, притеснений, дискриминации и преследования религиозных общин в Крыму, а также обеспечить соблюдение всех прав человека, в том числе лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, согласно соответствующим международным стандартам.

В документе также содержится призыв к РФ «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или средствам массовой информации, которые желают посетить Крым, оценить положение в Крыму и информировать о нем».

В проекте выражается глубокая обеспокоенность Парламентской ассамблеи ОБСЕ по поводу роста милитаризации Крымского полуострова и намерений Российской Федерации разместить в этом регионе ядерное оружие, подрывая мир и безопасность в глобальном, общеевропейском и региональном масштабе.

В проекте резолюции говорится о призыве к председательствующей в ОБСЕ Германии и государствам-членам организации принять исчерпывающие меры относительно имеющегося нарушения РФ основополагающих норм и принципов международного права, а также принципов и обязательств в рамках ОБСЕ.

После одобрения Комитетом проект резолюции должны вынести на рассмотрение общей сессии ОБСЕ.