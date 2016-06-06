МИД Украины выразило протест в связи с пребыванием Матвиенко в аннексированном Крыму

Об этом говорится в комментарии МИД, текст которого передан УНИАН.

"Пребывание В.Матвиенко на территории Автономной Республики Крым является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств", - отмечается в сообщении.

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В МИД Украины подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, находясь в Крыму, 4 июня Матвиенко заявила, что "тема принадлежности полуострова закрыта и больше никогда не будет подлежать обсуждению".

За действия по аннексии Крыма к Матвиенко применены санкции ЕС. Совет Федерации РФ под председательством дал разрешение Владимиру Путину на ввод российских войск на территорию Украины.