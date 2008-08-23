Президент Федерации бокса поздравил Ломаченко с победой

Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал золотую медаль в весовой категории 57 кг. В финальном бою наш боксер победил нокаутом в первом раунде Хедафи Джельхира из Франции.

Победу украинского боксера прокомментировал президент Федерации бокса Украины Владимир Костерин. По его словам, «сейчас в Украине власть на всех уровнях должна уделять особое внимание развитию спорта и защите окружающей среды, так как от этого зависит здоровье нации, ее физическое и духовное состояние». Поэтому, заявил президент Федерации бокса, «предлагаю 2009 год объявить годом экологии в Украине для восстановления окружающей среды – основы здоровья человека».

В свою очередь, второй вице-президент Федерации бокса Украины Игорь Гайдамак, говоря о достижениях Василия Ломаченко и всей олимпийской команды по боксу, сказал, что после Олимпиады в 2000 году наши боксеры были без медалей. Федерация не могла смириться с такой ситуацией, но ей пришлось приложить максимум усилий, чтобы снова выйти на достойный уровень, федерация начала самостоятельно выполнять план, была набрана новая команда из молодых боксеров.

Как сказал второй вице-президент, результаты не заставили себя долго ждать: пошли победы на мировых и европейских чемпионатах, выступления наших ребят отметили не только отечественные, но и зарубежные тренеры.

Таким образом, резюмировал он, «мы рады, что своими усилиями смогли внести вклад в общую копилку украинской олимпийской сборной».