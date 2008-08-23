Генштаб России об Украине и Ан-70

России придется хорошо подумать над вопросом о характере и условиях сотрудничества с Украиной по производству военно-транспортного самолета Ан-70, заявил в пятницу на пресс-конференции в РИА Новости замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Ноговицын.

"Что касается условий, на которых мы возобновляем наши проекты, тут придется еще посмотреть", - сказал он, добавив, что в настоящее время говорить об этом преждевременно.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление главы Минобороны Украины Юрия Еханурова о том, что две недели назад - еще до начала российско-грузинского конфликта - Россия и Украина достигли договоренности по проекту производства Ан-70.

"Мы по военно-техническому сотрудничеству с Украиной давно строили вокруг этого проекта различные отношения", - сказал Ноговицын.

Он пояснил, что в зависимости от условий времени российско-украинское сотрудничество в этом направлении "то обострялось, то затухало".

По его словам, заявленная позиция украинской стороны требует проработки Россией. Ноговицын подчеркнул, что когда проект "Ан-70" замораживался, РФ "даром времени не теряла" и российская промышленность разрабатывала альтернативные проекты, приуспев в этом направлении.

"Но если есть некий выбор, будем смотреть, мы научились оценивать ситуацию, разбираться в этих вопросах", - заявил он, добавив, что время покажет, будет ли это сотрудничество "хорошо или плохо".