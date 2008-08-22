Кабмин разрешил СБУ сотрудничество с иностранными спецслужбами

Правительство Украины разрешило СБУ привлекать иностранные спецслужбы для проведения антитеррористических операций и для обеспечения безопасности Евро-2012.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью израильскому журналисту Шимону БРИМАНУ.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял по инициативе СБУ.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это означает, что в следующем году СБУ имеет право задействовать представителей иностранных авиакомпаний и различных спецслужб в антитеррористических учениях и операциях на равноправной основе, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.