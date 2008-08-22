Литвин: Украина заняла одностороннюю и необъективную позицию по Грузии

Лидер фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что Украина заняла одностороннюю и необъективную позицию по отношению к событиям в Грузии.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, украинская власть делает все, чтобы поссорить Украину с миром, с ближайшими соседями и главными историческими партнерами. «Я имею в виду, - сказал В.ЛИТВИН, – ту одностороннюю, необъективную позицию, которую заняла Украина по отношению к событиям в Грузии».

По его словам, к большому сожалению, в стране сегодня не слышны голоса моральных авторитетов, которые бы могли призвать власть к ответственности. Таким моральным авторитетом, по его мнению, не только могла бы, но и обязана была бы выступить элита Слобожанщины. «Ее должны были бы поддержать все думающие люди Украины, иначе мы должны будем констатировать, что Украина в который раз не состоялась. Нужно сказать, что украинский народ, Украина в опасности», - заявил В.ЛИТВИН.