Конституционный Суд наморщил лоб над принципами существования коалиции

Конституционный Суд Украины сегодня начал рассмотрение дела относительно принципов существования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, 105 народных депутатов Украины обратились в КС с представлением относительно официального толкования положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.

Народные депутаты обратились с просьбой дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.

Как отметил на пленарном заседании судья-докладчик по делу Дмитрий ЛИЛАК, эта часть представления народных депутатов принята к рассмотрению Конституционным Судом.

В то же время он отметил, что первая коллегия судей КС постановлением от 27 июня 2008 года отказала в открытии конституционного производства на основании п. 3 ст. 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно ответов на вопросы, которые задавались народными депутатами, аргументируя это тем, что они не подведомственны КС и депутаты, по сути, хотят получить консультацию.

Речь идет о том, что народным депутатам отказано в предоставлении ответы на вопрос: в каких случаях коалиция депутатских фракций в ВР прекращает деятельность (является полномочной), прекращает ли свою деятельность коалиция депутатских фракций в случае уменьшения численного состава коалиции до меньшего количества народных депутатов Украины, чем определено Конституцией.

Также депутаты задавали вопрос, распространяется ли требование относительно формирования коалиции депутатских фракций в ВР народными депутатами при условии, если в нее входит большинство народных депутатов от конституционного состава ВР, на весь период деятельности (функционирования) коалиции или лишь на момент формирования коалиции.

Народные депутаты объясняют необходимость рассмотрения конституционного представления тем, что 6 июня 2008 года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК огласил заявления народных депутатов Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) и Игоря РЫБАКОВА (фракция Блока Юлии Тимошенко) о выходе из коалиции, и в результате численность коалиции уменьшилась до количества, меньшего, чем определено Конституцией Украины.

На данное время в КС был заслушан доклад представителя авторов представления Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов). Основным тезисом ее доклада является то, что уменьшение количества членов коалиции до меньшего предела, чем предусмотрено Конституцией, влечет за собой прекращение деятельности такой коалиции.