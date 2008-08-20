МИД: Украина будет контролировать Черноморский флот

Украинская сторона не ставит под сомнение, что Черноморский флот РФ подчиняется своему главнокомандующему, никто не намеревается вмешиваться в процесс деятельности и управления ЧФ РФ. В то же время, никто не может ставить под сомнение и право Украины контролировать тех, кто находится на нашей территории. Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в документе отмечается, что временное пребывание ЧФ РФ на территории Украины регулируется тремя базовыми соглашениями между Украиной и РФ от 1997 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины, военные формирования ЧФ РФ должны уважать суверенитет Украины, соблюдать ее законодательство и не допускать вмешательства во внутренние дела Украины. Вопросы прохождения ЧФ РФ территориальными водами Украины, пересечения государственной границы Украины, передвижения воинских подразделений флота по территории нашего государства регулируется именно законодательством Украины. Это вытекает из статьи 15 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Пресс-служба МИД отмечает, что Украина полностью придерживается положений базовых соглашений по вопросам ЧФ РФ и надеется, что российская сторона также будет придерживаться соответствующих международно-правовых норм относительно деятельности российского флота в Украине, а также законодательства Украины. “Жесткая риторика в этом вопросе является контрпродуктивной. В то же время, украинская сторона положительно оценивает готовность руководства РФ к продолжению диалога по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины”, - отмечает украинское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщал УНИАН, 13 августа с. г., после того, как корабли ЧФ РФ отправились в зону грузино-югоосетинского конфликта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже чем за 72 часа посылает через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

Министерство иностранных дел РФ назвало «серьезным антироссийским шагом» подписание В.ЮЩЕНКО указа о порядке передвижения военных формирований ЧФ России за местами их дислокации на территории Украины. Как говорится в заявлении МИД РФ, «украинское руководство пошло на новый серьезный антироссийский шаг. Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдал указ, который претендует на то, чтобы в одностороннем порядке регулировать пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Нововведения нацелены на то, чтобы создать серьезные осложнения для практической деятельности флота, в прямом противоречии с базовыми соглашениями между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины в 1997 г.». Как отмечается в заявлении, «этот односторонний шаг наносит еще один удар по переговорному процессу по проблематике Черноморского флота, а в более широком плане - по всему комплексу двусторонних отношений».