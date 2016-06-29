МИД: сентябрь - "адекватный дедлайн" для принятия решения о безвизовом режиме для украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Всеволод Ченцов.

«Я думаю, что сентябрь - это вполне адекватный дедлайн, который мы можем для себя ставить в своей работе с игроками в ЕС», - сказал он.

В то же время, по словам Ченцова, сейчас трудно фиксировать «какие-то дедлайны» для принятия такого решения, но МИД Украины рассчитывает, что во время председательства в Совете ЕС Словакии, которое начинается с 1 июля этого года, процесс будет активизирован.

«Мы сейчас находимся уже на финишной прямой... Нам на сегодняшний день, с одной стороны, надо сохранять спокойствие, с другой стороны, скоординированно и планомерно работать со всеми причастными институтими и странами-членами», - отметил Ченцов.

По его словам, сложность этого процесса заключается в том, что «есть широкий круг игроков, которые должны принять формальные решения, и в связи с этим процедуры длительные, они могут ускоряться, но все равно есть определенные границы».

Ченцов заверил, что со стороны Евосоюза и руководства его институтов есть максимальная поддержка в ускорении этого процесса.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверения руководства Европейского Союза в том, что задержки в предоставлении Украине безвизового режима из-за Brexit не будет. "Мы ждем, что формальные процедуры в комитетах (Европарламента) будут завершены до летних каникул. Я не вижу каких-либо усложнений, но есть объективные трудности, которые появились в связи с Brexit, но это лишь отсрочка на дни или, возможно, на недели. Нам это было подчеркнуто и подтверждено, что Украина выполнила все свои обязательства по Плану о безвизовом режиме", - сказал Порошенко.

По его словам, европейская и украинская стороны "скоординировали действия по безвизовому режиму".