ЕС заверил, что задержки с безвизовым режимом для Украины из-за Brexit не будет - Порошенко

Об этом заявил в понедельник в Брюсселе по итогам встречи с лидерами ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы ожидаем, что формальные процедуры в комитетах (Европарламента) будут завершены до летних каникул. Я не вижу каких-либо осложнений, но есть объективные трудности, которые появились в связи с Brexit, но это лишь отсрочка на дни или, может, на недели. Нам это было отмечено и подтверждено, что Украина выполнила все свои обязательства относительно Плану по безвизовому режиму ", - заявил Порошенко.

По его словам, европейская и украинская стороны "скоординировали действия по безвизовому режиму".

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.