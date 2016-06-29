Теракт смертников в Стамбуле: Пока РФ "борется с терроризмом", подобные атаки продолжатся - Чубаров

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования семьям погибших людей во время теракта в Стамбуле. Он отметил, что мировое сообщество должно положить конец всем видам терроризма в мире.

Впрочем, по его словам, подобные ситуации будут повторяться, ведь существуют страны, которые просто с трибун ООН "оправдывают свое право на государственный терроризм".

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"И большой ошибкой, если не преступлением следует считать "приглашение" к борьбе с терроризмом тем странам, которые применяют военную силу по отношению к своим соседям и оккупируют их территории", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что среди жертв теракта в Стамбуле есть украинка.

По последним данным, количество погибших составляет минимум 43 человека, еще более 200 - пострадали. Среди раненых также есть гражданин Украины. Атаки на аэропорт совершили трое смертников. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял.