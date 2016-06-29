СМИ: число жертв теракта в аэропорту Стамбула возросло до 43

Как передают турецкие СМИ, об этом сообщили в городском бюро судмедэкспертизы, передает kommersant.ru. Ранее сообщалось о 36 погибших.

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Среди погибших - гражданин Ирана и гражданка Украины. Также стало известно, что среди пострадавших - двое граждан Грузии, семь поданных Саудовской Аравии.

В настоящее время тела 27 погибших опознаны, 13 из них переданы родственникам. Информация о 180 пострадавших, ранее распространявшаяся турецкими СМИ, не подтвердилась.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что за атакой на аэропорт Ататюрка в Стамбуле стоит террористическая организация "Исламское государство". Однако в настоящее время никто не взял на себя ответственность за теракт в аэропорту.