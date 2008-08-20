Тимошенко перестала есть мясо криля, "чтобы не обвинили в каннибализме"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что заявления Секретариата Президента об обвинении ее в политической коррупции и предательстве национальных интересов были сделаны с целью развала коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сообщила журналистам на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

«Вы поняли, что когда делали такие громкие заявления, то рассчитывали на очень бурную реакцию с моей стороны и, собственно как следствие, рассчитывали на то, что коалиция демократическая, которая так тяжело живет, что она окончательно будет разрушена», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что не отвечает на провокации.

«Меня ни на какие-такие провокации взять просто невозможно. И моя реакция, и мои эмоции находятся под очень и очень тщательным контролем – самоконтролем. Потому что у меня высокая ответственность перед страной, и поэтому моя реакция спокойная. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы сберечь демократическую коалицию, и чтобы меня ни в чем не упрекали, я даже перестала есть любимое свое мясо криля…, чтобы меня не обвинили в каннибализме, и чтобы это не стало поводом для каких-то других обвинений», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, от нее не стоит ждать бурной реакции, поскольку на провокации нужно отвечать молчанием, и делать добрые дела для страны, принимать важные решения.

Справка. Криль (от голл. kriel, мелочь) — собирательное название мелких морских нектонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10-65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды. Криль, находясь в начале пищевых цепей, является основой ряда океанических экосистем: питаясь фитопланктоном и мелким зоопланктоном, он, в свою очередь, служит пищей усатых китов, некоторых ластоногих, пелагических рыб и птиц.