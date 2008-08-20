Регионалы еще два дня посидят без своего мнения по Грузии

В пятницу, 22 августа, совет парламентской фракции Партии регионов на заседании выработает позицию фракции к предстоящему заседанию Верховной Рады, где должны обсуждаться вопросы конфликта в Южной Осетии и обострения в связи с этим российско-украинских отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.