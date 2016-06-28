В Одессе состоится внеочередная сессия горсовета: рассмотрят земельный вопрос
18:16, 28 июня 2016Политика
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В Одессе завтра состоится внеочередная сессия городского совета.
В Одессе назначили внеочередную сессию горсовета / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, 29 июня в 10.00 начнется внеочередная сессия Одесского городского совета.
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Депутатам, согласно официальному сообщению, рекомендован лишь один вопрос - утверждение технической документации по нормативной денежной оценке земель Одессы.
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