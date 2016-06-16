В Одессе суд перенес заседание по "делу 2 мая" из-за неявки нескольких фигурантов

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание не явились трое обвиняемых, у которых мера пресечения не связана с содержанием под стражей. Также не явился один из адвокатов.

При этом сегодня один из фигурантов (гражданин РФ), которых держат под стражей, обратился в суд с заявлением об открытии уголовного производства в отношении представителей патриотических организаций Украины, которые якобы принимали участие в беспорядках 2 мая 2014 года.

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Фигурант, в частности, попросил суд направить его обращение в соответствующие инстанции для открытия уголовного производства. Свое заявление он аргументировал «увиденным на видеозаписях», предоставленных ранее в суде представителем обвинения.

Следующее заседание назначено на 23 июня.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Малиновский районный суд Одессы перенес заседание по слушанию производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за неявки одного из фигурантов и члена судейской коллегии.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, во время которого погибло большинство людей.

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В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры.