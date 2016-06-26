Сейм Польши не станет рассматривать вопрос украинско-польской истории до саммита НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам на Форуме местного развития в Трускавце, где провел двустороннюю встречу с маршалком Сейма Мареком Кухчинским.

«Мы договорились о том, что до саммита НАТО в Варшаве польский Сейм не будет рассматривать постановления, касающиеся дискуссионных вопросов украинско-польской истории времен Второй мировой войны», - сказал Парубий. (Саммит НАТО состоится 8-9 июля – УНИАН).

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Парубий заявил, что обсудит с Кухчинским вопрос дискуссионного видения украинско-польской истории перед рассмотрением в Сейме Польши постановлений, касающихся событий в украинско-польских отношениях во время Второй мировой войны.

После встречи с Кухчинским Парубий высказал убеждение в нахождении взаимопонимания с Польшей по сложным вопросам украинско-польской истории.

“Я убежден, что мы нашли общее глубокое понимание того, что должны искать взаимопонимание в сложных страницах нашей истории”, - сказал спикер.

Он добавил, что Украина и Польша должны услышать друг друга.

Председатель ВР также отметил, что стороны “выразили большое желание продолжать историческую дискуссию, но так, чтобы сделать все возможное, чтобы исторические аспекты не препятствовали построению наших больших планов на будущее”.