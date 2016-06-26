Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши формат привлечения Украины к работе "Вышеградской четверки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с маршалком в Трускавце.

Спикер отметил, что сегодня во время Форума местного развития был обсужден широкий спектр вопросов, в частности вопросы межгосударственного сотрудничества, среди которых также «очень конкретные планы по улучшению, модернизации и созданию инфраструктуры между Польшей и Украиной».

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«Новые таможенные переходы, железнодорожные соединения, соединения автобанов», - добавил Парубий.

Кроме того, отметил он, много времени было посвящено вопросам межгосударственного сотрудничества «в более широком региональном измерении, в котором мы проговорили и наши перспективы межгосударственного сотрудничества Европа Карпат». (Имеются в виду государства, которые находятся в Карпатском регионе).

Также во время форума обсуждался вопрос привлечения и участия Украины в дискуссиях на форумах «Вышеградской четверки», где Польша с 1 июля начинает председательствовать, - добавил председатель ВР.

Кроме того, по словам Парубия, делегации Украины и Польши продолжили дискуссию о более широком сотрудничестве стран в регионах Балтийского, Черного, Адриатического морей.

«И поиск возможных форм, и возможной почвы для этого сотрудничества», - добавил председатель парламента.

Парубий отметил, что Кухчинский предоставил ряд интересных и важных инициатив относительно «более интенсивных отношений в плане предоставления безвизового режима для Украины».

«И в вопросе ускорения нашего пути к вступлению и членству в Евросоюзе. Но также и формата участия Украины, возможно, в качестве наблюдателя в формате «Вышеградской четверки», - сказал председатель парламента.

В свою очередь Кухчинский высказал мнение, что существует потребность в интенсификации, укреплении, расширении и внесении разнообразия в контакты на уровне парламентов, между Верховной Радой и Сеймом Польши, а также «в рамках тих контактов, которые мы ведем в Центрально-Восточной Европе, имею здесь в виду, прежде всего, государства, в которых находятся горы Карпаты, то есть, имею в виду Европу Карпат».

«Различные инициативы, которые мы обсуждали, касаются тех вызовов, которые стоят перед нами», - сказал маршалек.

Он также высказал мнение, что соучастие в организации стабильной безопасности стран Центрально-Восточной Европы, которые имеют «колоссальный драматический опыт коммунистического тоталитаризма», - это важнейший вызов.

«Мы думаем о будущем сообща, вместе, гарантируя себе безопасность и поддержку», - сказал маршалек.

Кухчинский также отметил поддержку Украины в ее евроинтеграционных стремлениях, в вопросе конфликта с РФ и усилении ее демократической системы.

Говоря о Brexit, маршалек выразил мнение, что это «возможность и необходимость внести изменения в функционирование европейских институтов, таких как Европейский парламент и Еврокомиссия».

«В связи с этим откроется возможность изменений соответствующих положений, которые упростили бы Украине путь к общей, объединенной Европе, европейской интеграции. В связи с этим мы договорились, что мы будем работать именно в этом направлении», - сказал маршалек польского Сейма.