Маршалок польского Сейма предложил механизм по ускорению вступления Украины в ЕС – Парубий

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя результаты сегодняшних переговоров с маршалком, спикер отметил, что он и Кухчинский считают, что Украина и Польша имеют «очень большие шансы и взаимное понимание более тесного сотрудничества, особенно регионального сотрудничества».

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«Маршалок Польши предложил определенный механизм, как можно ускорить вступление Украины в ЕС. Через определенные процедурные моменты, которые можно изменить в уставных документах Европейского Союза», - сказал Парубий.

Он добавил, что Кухчинский «взял на себя эту инициативу и сказал, что апробирует ее в ближайший период».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Трускавце состоялся Форум местного развития, в рамках которого Парубий провел двустороннюю встречу с Кухчинским.